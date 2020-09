L’Ontario investit plus d’un milliard de dollars pour élargir l’accès aux tests de dépistage de la COVID-19 et la recherche de contacts

Le gouvernement de l’Ontario tire profit de la plus importante initiative provinciale en matière de dépistage au Canada en octroyant 1,07 milliard de dollars pour élargir l’accès aux tests de dépistage de la COVID-19 et la gestion des cas et des contacts. De plus, le gouvernement investit immédiatement 30 millions de dollars pour prévenir et gérer les éclosions dans les secteurs prioritaires, y compris les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite et les écoles de la province. Ces investissements s’inscrivent dans le cadre d’un plan provincial exhaustif visant à préparer le système de santé en prévision d’une deuxième vague de COVID-19.

Les détails ont été fournis aujourd’hui par le premier ministre Doug Ford, la vice-première ministre et ministre de la Santé, Christine Elliott, et la médecin hygiéniste en chef adjointe, la Dre Barbara Yaffe.

« Nous avons mis plus d’un milliard de dollars sur la table pour aider à suivre, rechercher et isoler les cas de COVID-19 au moyen de la plus vaste et de la plus robuste initiative de dépistage de la pandémie au pays, a déclaré le premier ministre Ford. En faisant passer notre capacité quotidienne de dépistage à 50 000 tests et en surveillant étroitement nos foyers de soins de longue durée et nos écoles, nous pouvons réagir rapidement aux éclosions et augmentations du nombre de cas et mettre un frein à la propagation de ce virus mortel. »

Élargir l’accès aux tests et renforcer la gestion des cas et des contacts

Un élément essentiel du plan de préparation automnal de l’Ontario face à la COVID-19 consiste à encourager les gens à continuer de respecter les mesures essentielles de santé publique et à surveiller attentivement les tendances en santé publique. C’est pourquoi la province investit 1,07 milliard de dollars afin d’améliorer et d’élargir les efforts pour effectuer des tests, rechercher et isoler les nouveaux cas de COVID-19.

« Dans le cadre de notre plan visant à assurer la préparation du système de santé en prévision de futures vagues de COVID-19, notre gouvernement étend considérablement la capacité de dépistage de la province, inaugure d’autres emplacements de dépistage et ajoute des ressources supplémentaires pour la gestion des cas et des contacts afin de rechercher et d’isoler les nouveaux cas, a déclaré la ministre Elliott. En agissant ainsi, nous aiderons également les foyers de soins de longue durée, les écoles et les hôpitaux afin de prévenir, de surveiller et d’endiguer efficacement les éclosions de COVID-19. »

Jusqu’à présent, l’Ontario a su maintenir l’adhésion aux mesures de santé publique et a établi une base solide pour le dépistage et la gestion des cas et des contacts en :

établissant un réseau provincial de laboratoires de dépistage de la COVID-19 ayant la capacité de réaliser plus de 40 000 tests chaque jour;

ouvrant plus de 150 centres d’évaluation;

procédant au dépistage des résidents et membres du personnel des foyers de soins de longue durée en plus des tests de dépistage continus réalisés auprès des membres du personnel et des établissements en éclosion;

fournissant plus de 1 700 dépisteurs de contacts supplémentaires pour aider les bureaux de santé publique à effectuer le suivi auprès des contacts grâce à une entente avec le gouvernement fédéral;

lançant un nouveau système personnalisé et numérique de gestion des cas et des contacts afin d’améliorer la qualité et l’actualité des données et d’éliminer le recours aux nombreux outils utilisés dans l’ensemble de la province ainsi qu’au Système intégré d’information sur la santé publique (SIISP) pour la COVID-19;

procédant au lancement d’Alerte COVID, l’application d’avis d’exposition à la COVID du pays conçue en Ontario;

mettant en place une robuste campagne de sensibilisation du public afin de renseigner les gens sur la façon de se garder en sécurité, eux et leur famille, y compris des messages ciblant les jeunes ontariennes et ontariens.

En s’appuyant sur ces efforts, l’Ontario renforcera les mesures de santé publique et continuera d’élargir l’accès aux tests de dépistage et la gestion des contacts au moyen de ce qui suit :

Nombre accru d’emplacements de dépistage : En collaboration avec Santé Ontario, les bureaux régionaux de santé publique et les hôpitaux, l’Ontario augmentera le nombre d’emplacements de dépistage en fonction des besoins locaux afin de faciliter l’accès au dépistage pour les Ontariennes et Ontariens et de diminuer les temps d’attente pour subir un test. Cette mesure comprend l’ajout d’emplacements de dépistage, par exemple les cabinets de soins primaires, l’offre d’un service de dépistage à domicile pour certains clients des soins à domicile et en milieu communautaire et, à compter du 25 septembre 2020, l’offre d’un service de dépistage dans les pharmacies participantes.

Plus d’options en matière de tests de dépistage : L’Ontario s’assurera que les professionnels de la santé puissent offrir des tests de dépistage pratiques et rapides à un plus grand nombre de personnes en élargissant les méthodes de dépistage de la COVID-19. Des méthodes de prélèvement moins invasives, par exemple un écouvillonnage de la gorge et du nez ainsi que des prélèvements salivaires, seront maintenant utilisées en plus des écouvillonnages nasopharyngés pour réaliser les tests de dépistage de la COVID-19. À compter de cette semaine, trois hôpitaux ontariens offrent des prélèvements salivaires, et un plus grand nombre de centres d’évaluation offriront cette option au cours des prochaines semaines. La province continue d’étudier des technologies innovantes comme les tests rapides et au point de service pour veiller à ce que les résidents de l’Ontario puissent avoir accès à des options de tests plus rapides et reconnues.

Capacité de dépistage accrue : L’Ontario continuera d’étendre la capacité du réseau provincial de laboratoires afin de pouvoir traiter un plus grand nombre de tests et d’atteindre les cibles en matière de tests. Cette mesure comprend l’embauche d’un plus grand nombre d’employés de laboratoires et de professionnels ainsi que l’amélioration de la qualité des données grâce à la numérisation des formulaires de demande et autres fonctionnalités automatisées. À titre de première étape, la province augmentera la capacité de dépistage afin de pouvoir réaliser jusqu’à 50 000 tests quotidiennement.

Nombre accru de gestionnaires des cas et des contacts : L’Ontario va continuer à ajouter du personnel pour la gestion des cas et des contacts afin de prévenir la propagation du virus. On compte actuellement plus de 2 750 membres actifs du personnel pour la gestion des cas et des contacts dans tous les bureaux de santé publique qui s’occupent de rechercher et de gérer les cas de COVID-19, alors qu’on en comptait environ 1 500 au printemps. Quelque 500 employés supplémentaires de Statistique Canada s’ajoutent aux effectifs ce mois-ci pour aider à la gestion des contacts, et l’Ontario embauche 500 dépisteurs de contacts supplémentaires. Au total, plus de 3 750 membres du personnel pour la gestion des cas et des contacts travailleront à garder les Ontariennes et Ontariens en santé.

Renseignements pour un meilleur comportement lié à la santé : L’Ontario procédera à une surveillance du comportement lié à la santé afin de vérifier l’adhésion aux mesures de santé publique dans l’ensemble de l’Ontario et pour aider à comprendre comment mieux communiquer l’importance et les avantages de continuer à suivre les mesures de santé publique.

Afin d’évaluer la réussite de ces efforts, l’Ontario suivra les progrès en fonction de ce qui suit :

Délai d’exécution plus rapide en matière de tests : 80 % des résultats de tests communiqués dans un délai de 48 heures;

Maintien d’un taux de positivité au test inférieur à 3 %;

Garantie d’une gestion de cas et d’une capacité de recherche de cas suffisantes pour continuer à rejoindre 90 % des cas dans un délai de 24 heures;

Respect des mesures de santé publique (sur la base des données de surveillance du comportement lié à la santé).

En appui à ces efforts, la province a également publié une nouvelle orientation en matière de dépistage pour permettre de concentrer les ressources publiques là où elles sont le plus nécessaires.

Rapidement détecter, gérer et prévenir les éclosions

À l’approche de la saison de la grippe et du rhume et d’une possible deuxième vague de COVID-19, l’Ontario investira 30 millions de dollars pour tirer profit de ses efforts visant à rapidement détecter et endiguer les éclosions de COVID-19.

Jusqu’à maintenant, l’Ontario a travaillé à améliorer la prévention et la gestion des éclosions en :

déployant des ressources en prévention et contrôle des infections (PCI) afin d’offrir un soutien continu aux foyers de soins de longue durée;

nommant le Dr Dirk Huyer au poste de coordonnateur provincial de l’intervention en cas d’éclosion, qui travaille en collaboration avec tous les ministères, le médecin hygiéniste en chef et les bureaux de santé publique pour prévenir, minimiser et gérer les éclosions, y compris dans les écoles, les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite, les services de garde d’enfants, les exploitations agricoles et les hôpitaux;

élaborant une stratégie de surveillance de la COVID-19 afin de surveiller la maladie et de détecter rapidement les cas et les éclosions, notamment dans les foyers de soins de longue durée et les écoles;

lançant un nouveau système personnalisé et numérique de gestion des cas et des contacts permettant une détection rapide des cas afin d’accélérer les temps de réponse pour la gestion des éclosions.

L’Ontario continuera d’améliorer la gestion des éclosions grâce aux mesures suivantes :

Plus de 510 millions de dollars octroyés par le biais du Fonds de secours pour les services sociaux aux gestionnaires des services municipaux et aux administrateurs de programmes autochtones afin de protéger les populations vulnérables, y compris favoriser le respect de l’écart sanitaire et des mesures de prévention et de contrôle des infections dans les milieux d’hébergement collectif et les installations d’isolement;

Gestion des situations d’urgence Ontario a préparé et distribué une boîte à outils d’orientation en cas d’éclosion pour aider chaque ministère à planifier la gestion des éclosions, assurant ainsi de solides interventions des secteurs;

Évaluation des facteurs de stress des structures et protocoles de réponse aux éclosions au moyen d’exercices virtuels de simulation qui se sont déroulés à l’échelle de la province afin de répondre aux éclosions dans les écoles, les universités et les établissements correctionnels. D’autres exercices de planification de scénarios sont axés sur les collectivités autochtones, les foyers de soins de longue durée et les maisons de retraite.

Tout en travaillant à endiguer et prévenir les éclosions, la province évaluera la réussite de ses efforts sur la base des critères suivants :

Endiguement rapide des éclosions;

Nombre moins élevé d’éclosions dans les milieux d’hébergement collectif et autres milieux à risque élevé, y compris les foyers de soins de longue durée.

Le plan de préparation automnal de la province face à la COVID-19, Protéger les Ontariens : Se préparer à de futures vagues de COVID-19, permettra à l’Ontario de détecter rapidement et de prévenir tout scénario ainsi que d’y réagir afin de protéger les collectivités.

Le plan Protéger les Ontariens prévoit les mesures suivantes :