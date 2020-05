Ratification des ententes centrales de la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEESO)

Stephen Lecce, le ministre de l’Éducation, a fait la déclaration suivante en réponse à la ratification de deux ententes centrales définitives, l’une avec le personnel enseignant et l’autre avec les travailleuses et travailleurs en éducation. La première entente a été conclue entre les enseignantes et les enseignants de la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEESO) et la Ontario Public School Boards’ Association (OPSBA). La seconde a été conclue entre les travailleurs en éducation de la FEESO et la OPSBA, la Ontario Catholic School Trustees’ Association (OCSTA), l’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO) et l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) :

« Je tiens à présenter mes félicitations à toutes les parties prenantes pour la ratification des ententes centrales pour 2019-2022, qui offriront une stabilité bien méritée aux enfants de l’Ontario ainsi qu’aux parents et à tous les membres du personnel d’éducation.

Notre gouvernement a réussi à atteindre son objectif principal : celui de conclure des accords qui font avancer les priorités des élèves, des parents et des contribuables. Nous avons désormais ratifié des ententes centrales avec tous nos partenaires syndicaux du secteur de l’éducation.

Pendant cette période sans précédent, en collaboration avec tous nos partenaires, nous centrerons nos efforts sur la prestation de la meilleure éducation possible aux élèves en utilisant tous les outils à notre disposition, notamment la technologie, afin d’appuyer la réussite scolaire. Nous tenons à remercier tous les membres du personnel enseignant ainsi que toutes les travailleuses et tous les travailleurs en éducation, qui jouent un rôle crucial dans la promotion d’environnements d’apprentissage positifs pour les élèves des quatre coins de la province, tout particulièrement celles et ceux qui offrent un apprentissage en ligne synchrone. Nous savons que même si l’enseignement en salle de classe ne peut pas être remplacé, les salles de classe en ligne synchrones peuvent tout de même offrir un sens d’appartenance communautaire ainsi que l’occasion d’apprendre en collaboration, pendant que les élèves sont à la maison.

Alors que cette dernière ratification marque la fin des négociations centrales avec le personnel enseignant et les travailleuses et travailleurs en éducation pour 2019-2022, notre engagement envers les parents reste inchangé : nous continuerons de défendre leurs droits afin de protéger l’avenir de nos enfants et d’investir dans leur potentiel. »