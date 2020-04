L’Ontario aide les entreprises à surmonter les défis sans précédent de la COVID-19

Le gouvernement de l’Ontario lance le site Web Surmonter les obstacles dus à la COVID-19 pour aider les entreprises à relever les défis sans précédent suscités par la pandémie. Les entreprises qui s’efforcent de réorganiser leurs activités dans le but de fabriquer du matériel médical ainsi que celles qui tentent de rester opérationnelles tout en maintenant l’écart sanitaire peuvent utiliser le site Web pour faire part des difficultés auxquelles elles sont confrontées. Le gouvernement est prêt à autoriser des modifications temporaires de la réglementation provinciale afin de supprimer tout obstacle qui entrave les activités des entreprises et nuit à la chaîne d’approvisionnement de l’Ontario.

Le premier ministre Ford était accompagné aujourd’hui de la vice-première ministre et ministre de la Santé, Christine Elliott, et du ministre associé délégué aux Petites Entreprises et à la Réduction des formalités administratives, Prabmeet Sarkaria, pour faire cette annonce.

« La COVID-19 a engendré un contexte nouveau et inconnu. C’est le devoir du gouvernement de travailler avec les entreprises et de faire preuve de souplesse pour les aider à surmonter des difficultés d’une nature qu’elles n’ont probablement jamais affrontées, a déclaré le premier ministre Ford. Avec ce site Web, nous sommes à l’écoute des entreprises et prêts à les soutenir afin qu’elles puissent s’adapter à la nouvelle conjoncture. Cette initiative leur permettra également de réorganiser plus facilement leurs activités afin de fabriquer les fournitures et l’équipement médicaux dont notre personnel de première ligne a tant besoin. »

« En cette période sans précédent, nous devons faire tout notre possible pour soutenir les entreprises, aussi bien les entreprises essentielles qui tentent du mieux qu’elles peuvent de poursuivre leurs activités que celles qui attendent la fin de la pandémie pour rouvrir leurs portes, a souligné le ministre Sarkaria. Il est clair que le climat d’affaires a changé, tous secteurs confondus. C’est pourquoi notre gouvernement est prêt à ajuster temporairement ses processus et règlements pour qu’il soit plus simple de s’adapter à ces circonstances imprévues. J’encourage tous ceux et celles qui souhaitent nous faire part de leurs questions ou préoccupations à visiter notre nouveau site Web. »

Le site Web Surmonter les obstacles dus à la COVID-19 vient s’ajouter aux mesures que le gouvernement a déjà prises pour aider les entreprises à faire face à la crise engendrée par la COVID-19, notamment :

10 milliards de dollars en reports de paiements de l’impôt provincial et des primes de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail et autres mesures de soutien aux entreprises;

plus de 900 millions de dollars en aide d’urgence aux petites entreprises et à leurs propriétaires par le biais du nouveau programme d’aide d’urgence de l’Ontario et du Canada pour le loyer commercial;

50 millions de dollars pour aider les entreprises comme les fabricants et les distilleries à réorganiser leurs activités afin de fabriquer des fournitures et de l’équipement médicaux comme des ventilateurs, des blouses, des masques et du désinfectant pour les mains;

l’autorisation de poursuivre la construction d’infrastructures essentielles 24 heures sur 24;

l’autorisation d’effectuer des livraisons 24 heures sur 24 dans toutes les municipalités de la province afin d’assurer le réapprovisionnement des épiceries et des pharmacies;

l’autorisation pour les restaurants et les restaurants de vendre de l’alcool pour accompagner les commandes de plats à emporter ou à livrer.

En outre, afin que les entreprises de l’Ontario puissent concentrer leurs efforts sur les obstacles qu’elles ont à relever, la province suspend ou prolonge les consultations publiques en cours, reporte la tenue de consultations connexes non urgentes jusqu’à la fin de la situation d’urgence et étudie la prolongation éventuelle des délais de rapports et de vérifications.