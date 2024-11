ST-PIERRE, Georges

A rencontrer son destin à l’hôpital régional de Sault Ste. Marie le mardi 12 novembre 2024 avec sa famille à ses côtés à l’âge de 88 ans. Époux bien-aimé de feu Lise St-Pierre. Père aimant et respecté de Mario (Alice) et de Réjean (Caroline). Fier grand-père de Maxim (Megan) et Dominic (Tammy). Cher frère de feu Georgette (feu Raymond Prevost), de feu Gertrude (feu Laurier Prevost), de feu Maurice St-Pierre (feu Marie-Marthe), de Roger St-Pierre et de Marie-Rose (feu Rosario Ramsay). Oncle de plusieurs nièces et neveux. La date des funérailles restera à déterminer ultérieurement. La crémation a eu lieu au River’s Edge Cremation Centre, Sault Ste. Marie, ON. La famille apprécierait grandement les dons commémoratifs faits à la Fondation canadienne du rein. Les arrangements sont confiés à Kerry Funeral Home, Wawa.





Met his destiny at the Sault Area Hospital on Tuesday November 12, 2024 with his family by his side at the age of 88 years.

Beloved husband of the late Lise St-Pierre. Loving and respected father of Mario (Alice) and Rejean (Caroline). Proud grandfather of Maxim (Megan) and Dominic (Tammy). Dear brother of the late Georgette (late Raymond Prevost), late Gertrude (late Laurier Prevost), late Maurice St-Pierre (late Marie-Marthe), Roger St-Pierre and Marie-Rose (late Rosario Ramsay). Uncle to many nieces and nephews.

The date for the funeral is to be determined eventually. Cremation was held at River’s Edge Cremation Centre, Sault Ste. Marie, ON.

Memorial donations made to the Kidney Foundation of Canada would be greatly appreciated by the family.

Arrangements entrusted to Kerry Funeral Home, Wawa