RIOPEL, Doris

15 décembre 1940 – 17 septembre 2023

C’est avec un cœur lourd que nous annonçons le décès de notre chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman à l’âge de 82 ans, le 17 septembre 2023 à l’hôpital général de Chapleau entourée de sa famille. Son sourire lumineux et son amour inébranlable pour sa famille resterons à jamais gravés dans nos mémoires. Sa sagesse infinie et sa tendresse pour tous ceux qui avaient le privilège de la connaitre.

Elle est prédécédée par son époux bien-aimé Guy Riopel et laisse dans le deuil ses enfants Luc Riopel (Alice) de Chapleau, Guylaine Domich (Dean) de Hawk Junction, Denis Riopel (Helen) de Chapleau, Bruno Riopel de St-Jean-sur-Richelieu et Manon Bishop (Tom) de Thunder Bay. Chère grand-mère de Jenny (Pat), Michel (Kurin), Adam (Ekta), Lina (Kyle), Jason, Ashley (David), Matthew (Yanick), Julia (Kyle) et arrière-grand-mère de Bowen, Jaden, Jarred (Angelica), Payton, Peter, Kiana, Pierre, Lily, Jack, Dawson, Alivia et Avery. Elle est survécue par son frère Robert Mireault (Thérèse) et prédécédée par ses parents et sa sœur Claire Mireault.

Doris a déménagé en Ontario en 1969 avec sa famille et en a profité pour s’impliquer au sein de sa nouvelle communauté dans le but d’aider à bâtir un avenir toujours meilleur pour les familles francophones. Elle sera toujours reconnue pour son travail communautaire, Doris fut Présidente du Centre Culturel Louis-Hémon pour 2 mandats consécutifs. Elle s’est également impliquée dans le hockey junior B, notamment à titre du membre de comité de prélèvement de fonds. En 1986, inspirée par une entrevue sur TFO elle décida de fonder le cercle de l’UCFO à Chapleau, dont 8 ans à titre de présidente locale, 4 ans présidente régionale et 4 ans présidence provinciale. Doris était membre des Filles d’Isabelle depuis 1987 et a siégé au comité des funérailles. En 1999, le Centre Culturel Louis-Hémon a souligné son bénévolat exemplaire en lui décernant le prix de Bénévole de l’année, en 2005, ce même organisme lui a remis le prix de Femme de l’année. Doris est également une artisane reconnue dans son milieu, En 2006 elle présenta une exposition intitulée « Doigts de fée » mettant en vedette un vaste inventaire de ses créations – tissage, broderie, couture, crochet, cartes d’occasion, vêtements de baptême, couvertures, etc.

Les amis peuvent visiter, le samedi 23 septembre 2023 de 10h00 à l’Eglise Sacré-Coeur jusqu’à l’heure de la messe commémorative à 11h00 avec le prêtre Hervé Sauvé. L’inhumation suivra au cimetière municipal de Chapleau. Un don commémoratif fait à la société canadienne du cancer ou à l’Église Sacré-Cœur serait grandement apprécié par la famille.

La famille recevra les amis au sous-sol de l’Église Sacré-Cœur où nous partagerons des souvenirs, des rires et probablement quelques larmes en son honneur.

Les arrangements funéraires sont confiés à la Maison funéraire Lessard-Stephens, Timmins.