2022 CHADWIC Home AGM

CHADWIC HOME INC.

Annual General Meeting

Wednesday, June 8, 2022

7:00 p.m. via Zoom

The purpose of the meeting is to elect members of our Board of Directors & review the business of the past year.

If you are interested in attending, please email [email protected] prior to June 1, 2022

MAISON CHADWIC

Assemblée genérale annuelle

Mercredi, le 8 juin, 2022

à 19h via Zoom

Le but principal de cette assemblée sera d’élire des members à notre Conseil d’administration et d’examiner la gestion de l’année dernière.

Si vous souhaitez participer, veuillez envoyer un courriel [email protected] avant le 1 juin, 2022