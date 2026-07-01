PM Carney à l’occasion de la fête du Canada

Le 1 juillet 2026

Ottawa (Ontario)

« Aujourd’hui, nous nous célébrons les uns les autres. Nous formons une nation composée de personnes bienveillantes et pleines de compassion qui travaillent fort. Notre population est tout aussi remarquable et diversifiée que les lieux qu’elle habite aux quatre coins du Canada. Notre pays s’étend sur trois océans, six fuseaux horaires et dix millions de kilomètres carrés de paysages à couper le souffle. Il a été bâti autour d’une grande conviction : nous sommes plus forts lorsque nous sommes unis.

Cette conviction a été proclamée lors de notre Confédération en 1867 – un pari fondateur selon lequel, ensemble, nous pouvions bâtir quelque chose de plus grand que la somme de nos parties. Elle s’est concrétisée en 1885, lorsqu’un chemin de fer national a relié l’est à l’ouest. Enfin, elle a traversé le continent à nouveau en 1962, après l’ouverture de la route Transcanadienne, qui a relié des communautés de St. John’s à Victoria.

Les Canadiennes et les Canadiens ne se sont jamais contentés d’imaginer un pays plus fort et plus uni. Nous avons pris nos outils et nous l’avons bâti.

En ce moment décisif, nous choisissons encore une fois de bâtir en grand, avec des travailleurs et des matériaux canadiens et en nous appuyant sur des valeurs canadiennes. Nous choisissons les produits canadiens. Nous redécouvrons notre propre pays, de la piste Cabot au champ de glace Columbia, de la baie de Fundy aux aurores boréales. Ces petits gestes de solidarité, répétés des millions de fois, prouvent qu’ensemble, nous pouvons nous donner bien plus que ce que les autres ne pourraient jamais nous enlever.

Il y aura toujours des forces qui chercheront à nous diviser. Cependant, elles oublient le principe fondateur de ce pays : l’unité n’est pas synonyme d’uniformité. Nos différences sont des atouts à cultiver plutôt que des risques à gérer. Et nos valeurs demeurent notre point d’ancrage.

Lorsque nous faisons preuve de bienveillance, celle-ci se répand. Lorsque nous favorisons l’unité, nous la renforçons. Lorsque nous sommes fidèles à nos valeurs canadiennes, le Canada s’épanouit. Bonne fête du Canada. »