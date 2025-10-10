Carney annonce de nouvelles mesures visant à réduire les coûts pour les Canadiens et à les aider à réussir

Le 10 octobre 2025

Ottawa (Ontario)

Dans un monde incertain et en pleine mutation, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu’il peut contrôler. Nous protégeons nos communautés et notre pays. Nous bâtissons notre économie, des projets d’envergure et des millions de nouveaux logements. Nous donnons aux Canadiens et aux Canadiennes les moyens d’agir en réduisant les coûts et en leur offrant de nouvelles possibilités de réussir. Nous ne pouvons pas influencer les décisions des autres pays, mais nous pouvons contrôler ce que nous décidons de bâtir, à savoir un Canada fort.

Pour mettre en œuvre ce changement, nous prendrons des mesures audacieuses et ferons des choix responsables. Le budget de 2025 prévoit une réduction des dépenses de fonctionnement du gouvernement et une amélioration de l’efficience pour que nous puissions investir davantage afin de faire croître l’économie et de protéger les programmes qui vous rendent la vie plus abordable. À cette fin, le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd’hui d’importantes mesures qui figureront dans le prochain budget fédéral et permettront de réduire les coûts et de protéger les programmes essentiels qui aident les Canadiens et les Canadiennes à réussir.

Lancement du versement automatique des prestations fédérales pour l’année d’imposition 2026, ce qui touchera jusqu’à 5,5 millions de Canadiens et Canadiennes à faible revenu d’ici l’année d’imposition 2028. L’ARC produira automatiquement les déclarations de revenus de ces personnes pour s’assurer qu’elles reçoivent les prestations auxquelles elles ont droit, comme le crédit pour la TPS et la TVH, l’Allocation canadienne pour enfants, la Prestation canadienne pour les personnes handicapées et bien d’autres, y compris celles auxquelles ces Canadiens ignorent peut-être être admissibles.

Maintien permanent du Programme national d'alimentation scolaire afin que jusqu'à 400 000 enfants reçoivent des repas. Le Programme veille à ce que les enfants reçoivent des repas sains à l'école et permet aux familles de deux enfants d'économiser 800 $ par année en épicerie. En rendant ce programme permanent, nous travaillerons avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones afin de l'étendre à davantage d'écoles partout au Canada.

Renouvellement du Laissez-passer Un Canada fort pour la période des fêtes et l'été 2026 afin que les enfants et les jeunes familles puissent découvrir le Canada à moindre coût. Il sera renouvelé du 12 décembre 2025 au 15 janvier 2026, puis à nouveau pour l'été 2026. Cette mesure aidera également les étudiants qui rentrent chez eux pour la période des fêtes grâce à une réduction de 25 % du prix des billets de train VIA Rail pour les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans. Grâce au Laissez-passer Un Canada fort, les Canadiens et les Canadiennes peuvent visiter des musées nationaux, provinciaux et territoriaux, des sites historiques ainsi que des parcs, et voyager en train gratuitement ou à prix réduit.

Ces mesures s’ajoutent à celles que nous avons déjà prises afin de réduire les coûts pour les Canadiens, notamment l’annulation de la taxe sur le carbone, qui divisait la population, la réduction des impôts pour 22 millions de Canadiens de la classe moyenne et l’élimination de la TPS pour les acheteurs d’une première maison. Le nouveau gouvernement du Canada continuera de tout mettre en œuvre pour donner aux Canadiens les moyens de réussir en réduisant leurs coûts et en leur offrant de nouvelles possibilités.