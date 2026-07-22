PM Carney conclut une réunion avec les premiers ministres des provinces et des territoires

Le 21 juillet 2026

Ottawa (Ontario)

Aujourd’hui, le premier ministre Mark Carney s’est entretenu virtuellement avec les premiers ministres des provinces et des territoires afin de faire le point sur la série de mesures commerciales unilatérales prises par les États-Unis, qui ont débuté par l’imposition par ce pays d’une série de droits de douane en violation directe de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM).

Le premier ministre Carney a réaffirmé que le Canada croit fermement au principe du commerce libre et équitable, comme en témoigne la conclusion, par le gouvernement du Canada, de plus de 20 nouveaux partenariats économiques et de sécurité. Il a discuté des mesures que le Canada prend en réponse aux droits de douane américains ainsi que des mesures prises par les provinces, les territoires et la population canadienne d’un océan à l’autre pour soutenir notre économie et défendre les travailleurs, les agriculteurs, les entreprises et les familles du Canada. Le premier ministre a souligné que le Canada reste prêt à collaborer avec les États-Unis dans l’intérêt mutuel des deux pays.

Le premier ministre Carney a félicité les premiers ministres des provinces et des territoires pour les importantes mesures qu’ils ont prises ensemble, de concert avec le gouvernement fédéral, afin de valoriser nos ressources naturelles, d’accroître notre capacité énergétique et de mettre en place les infrastructures essentielles nécessaires pour garantir une économie canadienne plus forte, plus résiliente et plus indépendante.

Le premier ministre Carney a réitéré l’engagement du Canada à travailler sans relâche et à prendre toutes les mesures nécessaires pour consolider notre force au pays et soutenir les travailleurs, les agriculteurs, les entreprises et les familles du Canada. Il a souligné que le Canada est plus grand, plus fort et plus prospère lorsque nous sommes unis, et il se réjouit à l’idée de s’appuyer sur cette conviction lorsque les premiers ministres se rencontreront de nouveau, en personne, le 23 juillet à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard.