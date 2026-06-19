PM Carney – Canada et la Colombie-Britannique concluent un nouveau partenariat

Le 18 juin 2026

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le monde évolue rapidement. En conséquence, le Canada, fort de sa confiance, choisit de bâtir. Le nouveau gouvernement du Canada réalise de grands projets comme la construction de nouveaux ports, de mines, d’autoroutes et d’infrastructures énergétiques qui transformeront notre économie et permettront de mobiliser des milliards de dollars de nouveaux investissements au profit des travailleurs et des entreprises du Canada. Parallèlement, nous investissons dans les infrastructures dont les Canadiennes et les Canadiens dépendent au quotidien : des logements abordables, des hôpitaux qui fournissent des soins à proximité de chez vous et des transports en commun qui permettent aux gens de se rendre au travail à l’heure.

À cette fin, le premier ministre Mark Carney s’est joint aujourd’hui au premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, pour annoncer un nouveau partenariat historique entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique, qui permettra de transformer, de relier et de moderniser les communautés de toute la province. Au cours des 10 prochaines années, le nouveau gouvernement du Canada investira plus de 5 milliards de dollars dans les infrastructures locales de la Colombie-Britannique.

Par le biais du nouveau Fonds pour bâtir des collectivités fortes du gouvernement fédéral, nous réaliserons les investissements suivants :

Près de 1,6 milliard de dollars sur 10 ans – égalé par la Colombie-Britannique, pour un total pouvant atteindre 3,2 milliards de dollars – pour réduire jusqu’à 50 % les redevances d’aménagement des immeubles à logements multiples dans les communautés prioritaires, ce qui permettra d’économiser jusqu’à 40 000 dollars par logement, et pour mettre en place les infrastructures nécessaires à la construction de logements, comme les réseaux d’aqueducs, les réseaux de traitement des eaux usées et les routes locales.

– égalé par la Colombie-Britannique, pour un total pouvant atteindre 3,2 milliards de dollars – pour réduire jusqu’à 50 % les redevances d’aménagement des immeubles à logements multiples dans les communautés prioritaires, ce qui permettra d’économiser jusqu’à 40 000 dollars par logement, et pour mettre en place les infrastructures nécessaires à la construction de logements, comme les réseaux d’aqueducs, les réseaux de traitement des eaux usées et les routes locales. Plus de 600 millions de dollars sur trois ans – égalés par la Colombie-Britannique, pour un total pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars – pour moderniser et agrandir les infrastructures de santé comme les hôpitaux, les salles d’urgence, les centres de soins d’urgence et d’autres infrastructures essentielles, afin que davantage de citoyens de la Colombie-Britannique puissent recevoir des soins de santé plus rapidement lorsqu’ils en ont besoin .

– égalés par la Colombie-Britannique, pour un total pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars – . Jusqu’à 50 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir des projets d’infrastructure dans les communautés côtières, la priorité étant donnée aux projets menés à Terrace et à Prince Rupert.

Afin d’accélérer encore davantage la construction de logements en Colombie-Britannique, le gouvernement du Canada a présenté un projet de loi visant à accorder à la province une aide ponctuelle de 284 millions de dollars pour réduire les obstacles à la construction de nouveaux logements.

Les gouvernements fédéral et provincial ont aussi convenu de lancer le nouveau Partenariat entre le Canada et la Colombie-Britannique sur la conversion de copropriétés. Ensemble, par le biais de Maisons Canada et de BC Housing, nous mettrons à contribution des outils de financement novateurs pour convertir plus de 2 200 logements en copropriété vacants en logements abordables dans des zones de croissance prioritaires. C’est l’une des façons les plus rapides et efficaces d’augmenter l’offre de logements et d’accueillir les Britanno-Colombiens dans de nouveaux logements abordables le plus rapidement possible.

Par le biais du Fonds pour le transport en commun du Canada, le gouvernement fédéral investira 2,5 milliards de dollars sur 10 ans pour réaliser de nouveaux projets de transport en commun, comme le prolongement de la ligne de SkyTrain Surrey-Langley déjà en cours, et pour augmenter l’accès au service et la fréquence du service dans les zones très achalandées. Ces fonds s’ajoutent aux 852 millions de dollars qu’a déjà annoncés le gouvernement fédéral à l’appui de TransLink et BC Transit.

Le Canada et la Colombie-Britannique agissent également en partenariat pour construire de nouvelles infrastructures destinées à la communauté de Tumbler Ridge, notamment une nouvelle école secondaire et la rénovation du centre de santé local. Le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial contribueront chacun 100 millions de dollars pour ces travaux, lesquels devraient débuter dès cet été – à commencer par la démolition de l’école existante.

Face à l’incertitude mondiale, le nouveau gouvernement du Canada construit partout au pays afin de mobiliser de nouveaux investissements, de créer de bonnes possibilités de carrière et de bâtir les communautés fortes, sûres et abordables dont les Canadiennes et les Canadiens ont besoin pour mener la vie qu’ils souhaitent. Nous travaillons dans un esprit de fédéralisme coopératif, en plein partenariat avec les provinces et les territoires, pour bâtir un Canada plus fort, plus juste et plus prospère pour tous.