Le comité du fonds MAT de Wawa accepte désormais les demandes de financement au titre de la taxe municipale sur l’hébergement (MAT)

Le comité du fonds MAT de Wawa accepte désormais les demandes de financement dans le cadre de la taxe municipale sur l’hébergement (MAT). Le fonds MAT de Wawa constitue une contribution non remboursable destinée à soutenir les projets, événements et initiatives liés au tourisme qui renforcent l’économie touristique locale et dynamisent la communauté.

Les recettes de la taxe municipale sur l’hébergement proviennent des clients des motels, hôtels et locations à court terme de la région. Les fonds recueillis sont ensuite réinvestis dans des initiatives visant à promouvoir le tourisme, à améliorer l’expérience des visiteurs, à stimuler l’activité économique et à soutenir des projets profitant tant aux résidents qu’aux visiteurs.

Qui peut présenter une demande

Les demandeurs admissibles sont toute personne, entreprise ou organisation communautaire exerçant ses activités dans la région géographique de Wawa.

Exemples de projets admissibles :

Projets menés en collaboration pour faire de Wawa une destination touristique dynamique et accueillante, là où se rencontrent le charme d’une petite ville du Nord de l’Ontario et les rives du lac Supérieur.

Projets favorisant le développement touristique local.

Projets soutenant des initiatives touristiques communautaires locales.

Projets s’inscrivant dans le plan de tourisme et de marketing de la communauté ainsi que dans d’autres initiatives présentées au comité.

Projets se déroulant entre le 1er octobre et le 30 avril.

Projets financés devant démontrer un retour sur investissement (RSI) mesurable.

Comment présenter une demande

Les formulaires de demande et les lignes directrices du programme sont disponibles sur le site web du Superior East Community Futures Development Corporation : www.superioreastcfdc.ca

Nous invitons les candidats à examiner attentivement les critères d’admissibilité avant de soumettre une proposition. Toutes les demandes seront examinées et approuvées par le comité du fonds MAT de Wawa.

Contact

Pour plus d’informations ou pour obtenir un dossier de candidature, veuillez contacter :

Heidi Trudeau

Agente de développement communautaire

Téléphone : (705) 856-1105, poste 223

Courriel : [email protected]

Site web : www.superioreastcfdc.ca