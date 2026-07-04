Carney à l’occasion du 250e anniversaire des États-Unis

Le 4 juillet 2026

Ottawa (Ontario)

« Aujourd’hui, le Canada se joint aux États-Unis, qui célèbrent le 250e anniversaire de leur indépendance.

En 1936, le président Franklin D. Roosevelt a déclaré : “Le plus noble monument élevé à la paix et à l’amitié économique et sociale entre voisins, dans le monde entier, n’est pas un monument de bronze ou de pierre, mais la frontière qui unit les États-Unis et le Canada.”

Le président Roosevelt a prononcé ces mots avant que nos courageux hommes et femmes ne combattent côte à côte sur les plages de Normandie, dans les montagnes de Corée et en Afghanistan. Avant que nous ne bâtissions la Voie maritime du Saint-Laurent pour relier nos économies au reste du monde. Avant que nous ne créions le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) pour défendre notre continent commun. Avant que nous ne repoussions les frontières de l’exploration spatiale – une ambition commune qui a mené nos astronautes jusqu’à la face cachée de la Lune à bord d’Artemis II.

Génération après génération, les habitants du Canada et des États-Unis ont bâti leur amitié et leur prospérité. Ensemble, nous avons fait face à des tragédies, notamment lorsque des pompiers américains nous ont aidés à lutter contre les feux de forêt à Fort McMurray, ou lorsque des citoyens canadiens ont ouvert leurs portes à des passagers américains en détresse après les événements du 11 septembre. Ensemble, nous avons offert à nos travailleurs plus de possibilités et de prospérité que nous n’aurions jamais pu le faire séparément.

Ensemble, nous avons érigé un monument à la paix qui est une source d’inspiration pour le monde entier.

Aujourd’hui, la population canadienne célèbre les États-Unis et notre amitié durable. L’ambassade du Canada à Washington D.C. sera illuminée, et les chutes du Niagara seront également illuminées en rouge, blanc et bleu. À Norfolk, à Baltimore et à New York, des navires militaires canadiens se joindront à la flotte américaine dans le cadre de l’événement Sail250, une fière démonstration de notre partenariat de longue date en matière de défense.

Au-delà des lumières et des navires, nous laisserons également un symbole durable des liens qui unissent nos populations : le Canada offrira aux États-Unis 250 érables qui seront plantés dans la capitale américaine et dans les treize États américains qui bordent notre pays.

Au nom du gouvernement du Canada, j’adresse mes meilleurs vœux à la population américaine à l’occasion du 250e anniversaire des États-Unis. »