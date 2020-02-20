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Men’s Curling Standings – February 20

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Team Rank Wins GP
TERRIS, Tom 1 11 13
FAHRER, Tom 1 11 14
LESCHISHIN, Mark 3 9 14
McCOY, Joe 4 6 14
MITRIKAS, Erik 4 6 14
RODY Ron 6 5 14
TERRIS, Travis – ESC 7 4 14
BUMSTEAD, Aaron 8 3 13

Next games are Monday, February 24th, 2020 at 7:00 p.m.

 

Ice 1 Ice 2 Ice 3 Ice 4
Mitrikas McCoy Terris Leschishin
ESC Rody Bumstead Fahrer

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