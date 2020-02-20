Men’s Curling Standings – February 20

|Team
|Rank
|Wins
|GP
|TERRIS, Tom
|1
|11
|13
|FAHRER, Tom
|1
|11
|14
|LESCHISHIN, Mark
|3
|9
|14
|McCOY, Joe
|4
|6
|14
|MITRIKAS, Erik
|4
|6
|14
|RODY Ron
|6
|5
|14
|TERRIS, Travis – ESC
|7
|4
|14
|BUMSTEAD, Aaron
|8
|3
|13
Next games are Monday, February 24th, 2020 at 7:00 p.m.
|Ice 1
|Ice 2
|Ice 3
|Ice 4
|Mitrikas
|McCoy
|Terris
|Leschishin
|ESC
|Rody
|Bumstead
|Fahrer
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