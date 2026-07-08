Déclaration sur la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience

Le 7 juillet 2026

Ankara (Türkiye)

« Nous, les dirigeants du Canada, de l’Albanie, de la Belgique, de la Grèce, de la Lettonie, du Luxembourg, de la Roumanie, de la la Türkiye et de l’Ukraine, réunis à l’occasion du Sommet de l’OTAN à Ankara, annonçons aujourd’hui notre intention d’établir la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience (la Banque).

Alors que les Alliés accroissent leurs investissements dans le secteur de la défense, élargissent les capacités de l’industrie et accélèrent la production d’équipement crucial, nous reconnaissons la nécessité de mobiliser à grande échelle des capitaux publics et privés pour donner suite à nos priorités sur le plan de la défense, de la sécurité et de la résilience.

Nous affirmons notre engagement commun à travailler ensemble pour établir la Banque. La négociation réussie des articles de convention à Montréal a permis de franchir l’étape nécessaire pour que nous puissions aller de l’avant ensemble.

En tablant sur de solides assises en matière de crédit, la Banque vise à élargir l’accès aux capitaux, à réduire les frais de financement et à favoriser l’expansion des capacités industrielles dans les pays membres. Nous tenons à souligner que la Banque vise à compléter, et non pas à dupliquer, les autres instruments nationaux et multilatéraux qui visent à accroître la production de défense.

Nous nous engageons à faire preuve du leadership nécessaire pour faire progresser l’établissement de la Banque avec la rapidité qu’exige le contexte géopolitique actuel afin que la Banque entame ses activités dès 2027. »

Huit pays s’engagent à soutenir les efforts dirigés par le Canada pour mettre en place la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience

Le 7 juillet 2026

Ankara (Türkiye)

Dans un monde plus dangereux et plus divisé, la sécurité du Canada ainsi que celle de nos Alliés et de nos partenaires dépendent de la solidité de nos partenariats et de la résilience de notre base industrielle. Pour relever les défis actuels, nous devons agir rapidement et à grande échelle afin de mobiliser des investissements dans le domaine de la défense, d’accroître la production de défense et de renforcer notre sécurité collective. À cette fin, le Canada dirige les efforts visant à mettre en place la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience, une nouvelle institution financière multilatérale qui réunira des partenaires aux vues communes afin de mobiliser et de déployer des capitaux privés et de soutenir la sécurité collective.

Une étape importante a été franchie en avril : à l’issue de négociations multilatérales tenues à Montréal, le Canada et ses partenaires ont approuvé les statuts constitutifs de la Banque, lesquels établiront le cadre de cette nouvelle institution. Au cours de ces négociations, les pays participants ont choisi à l’unanimité le Canada comme pays hôte du futur siège de la Banque. L’ensemble des articles de la Charte, négociés avec succès à Montréal en avril 2026, constituent la seule base pour la mise en place de la Banque.

Aujourd’hui, au Sommet de l’OTAN de 2026 à Ankara, en Türkiye, le premier ministre Mark Carney a salué la décision des pays suivants de soutenir les efforts dirigés par le Canada pour mettre en place la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience : l’Albanie, la Belgique, la Grèce, la Lettonie, le Luxembourg, la Roumanie, la Türkiye et l’Ukraine. Ces pays seront chargés de définir les premières politiques et directives de la Banque, d’orienter ses activités et de veiller à ce que ses retombées profitent aux économies des pays membres.

L’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie a mis en évidence la nécessité pour les Alliés de produire des capacités de défense à la vitesse et à l’échelle requises pour reconstituer les stocks et renforcer l’Alliance à long terme. Alors que l’Ukraine continue de défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale, le Canada reconnaît l’importance d’accélérer le déploiement de technologies éprouvées au combat et d’élargir les partenariats industriels entre les pays membres, en accordant une attention particulière aux membres confrontés à une agression armée. La Banque constitue une réponse pragmatique et tournée vers l’avenir qui contribuera à mobiliser les investissements nécessaires pour relever ces défis.

En tant que pays hôte, le Canada pilote la mise en place de la Banque aux côtés de ses Alliés et partenaires. La Banque tirera parti de sa solide cote de crédit pour fournir des financements à long terme et à faible coût à l’appui d’initiatives en matière de défense, de sécurité et de résilience menées dans l’ensemble des chaînes d’approvisionnement, aidant ainsi les gouvernements et les petites et moyennes entreprises à combler des manques de financement critiques. Elle fournira des garanties visant à accroître la disponibilité de capitaux abordables, tout en proposant des prêts aux pays membres pour favoriser les investissements prioritaires. Avant tout, les activités de la Banque contribueront à créer de nombreux emplois dans les pays membres, grâce à de nouvelles commandes pour les entreprises du secteur de la défense et à de nouveaux partenariats dans des secteurs émergents allant de l’intelligence artificielle et de l’informatique quantique à l’espace et aux capacités cybernétiques.

Réduire le coût des capitaux contribuera à atténuer les pressions inflationnistes dans les industries de la défense et à double usage, permettant ainsi aux pays de tirer davantage parti de leurs investissements dans la défense tout en renforçant les capacités industrielles au sein de l’Alliance. La Banque viendra compléter les instruments nationaux et multilatéraux qui soutiennent la production de défense, sans pour autant faire double emploi avec ceux-ci.

Le Canada invite désormais les pays partenaires à lancer leurs processus nationaux respectifs d’adoption des traités, dans le but commun d’assurer la mise en service de la Banque en 2027. Aux côtés de ses Alliés et partenaires, le Canada continuera à diriger la prochaine phase de ces travaux visant à rendre la Banque opérationnelle et à renforcer notre sécurité collective pour les années à venir.