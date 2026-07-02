Le CSC Nouvelon remet la bourse Vision à des finissants inspirants

Le Conseil scolaire catholique Nouvelon est fier de décerner annuellement la bourse « Vision » à des finissantes et finissantes qui obtiennent leur Diplôme d’études secondaires de l’Ontario. D’une valeur de 500 $, cette distinction est remise à deux finissants de chaque école secondaire ainsi qu’à un diplômé du Carrefour Options+. Les récipiendaires sont choisis par la direction de leur école parce qu’ils incarnent la vision du CSC Nouvelon : « Des élèves fièrement francophones et catholiques outillés pour l’avenir par un personnel innovant et épanoui ». Les bourses ont été présentées aux lauréats dans le cadre des cérémonies des finissants de nos écoles secondaires en juin 2026.



ÉSC Jeunesse-Nord (Blind River) Josée-Anne Burling et Lydia Raddon

ÉSC Trillium (Chapleau) Émilie Bouchard et Jean-Marc Robitaille

ÉSC Champlain (Chelmsford) Mathieu Berthiaume et Calixa Lalonde

ÉSC La Renaissance (Espanola) Charlotte Gilbert et Julianna Grenier

ÉS Notre-Dame-du-Sault (Sault-Ste-Marie) Alston Richards et Leah Yule

Carrefour Options+ (Sudbury) Grace Bédard

Collège Notre-Dame (Sudbury) Christy Anoh et Travis Shamess

ÉS du Sacré-Cœur (Sudbury) Karlee Caruso et Greyson Pépin

ÉSC l’Horizon (Val Caron) Lexi Briscoe et Aiden-Nicholas Fillator

ÉS Saint-Joseph (Wawa) Loralee Casey et Jordan Chalykoff

« Entourés d’une communauté scolaire qui croit en eux, ces jeunes grandissent avec cœur, foi et détermination. Leur parcours témoigne de la force de l’éducation catholique de langue française à façonner les leaders de demain, » affirme Suzanne Salituri, présidente du CSC Nouvelon.

« Avec la bourse Vision, nous reconnaissons non seulement l’excellence académique de nos finissants, mais aussi leur engagement, leur leadership actif et leur capacité à incarner nos valeurs fondamentales. Ils et elles représentent l’avenir de notre communauté francophone et catholique, et nous en sommes très fiers, » ajoute Tom Michaud, directeur de l’éducation au CSC Nouvelon.