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Ladies Curling Standings – February 22

RANK WINS G.P.
BUSSINEAU, Denise 1 12 14
LESCHISHIN, Barb 1 12 14
SWITZER, Anya 3 11 14
TAVELLA, Debbie 4 10 13
MATHIAS, Danette 5 8 13
AMOS, Tracy 6 7 14
SPENCER, Diane 6 7 14
BONITZKE, Wendy 8 6 13
CHIUPKA, Lorna 8 6 14
PARSONS, Rochelle 8 6 14
TREMBLAY, Cheryl 11 4 13
SZEKELY, Annik 12 3 13
WATSON, Heather 13 2 13
KRELL, Michelle 14 1 14

Game Schedule for February 25, 2025:

Ice 1 Ice 2 Ice 3 Ice 4
6:30 pm KRELL PARSONS MATHIAS WATSON
SWITZER SZEKELY AMOS TREMBLAY
8:00 pm BUSSINEAU CHIUPKA TAVELLA
SPENCER BONITZKE LESCHISHIN
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