Ladies Curling Standings – February 22

|RANK
|WINS
|G.P.
|BUSSINEAU, Denise
|1
|12
|14
|LESCHISHIN, Barb
|1
|12
|14
|SWITZER, Anya
|3
|11
|14
|TAVELLA, Debbie
|4
|10
|13
|MATHIAS, Danette
|5
|8
|13
|AMOS, Tracy
|6
|7
|14
|SPENCER, Diane
|6
|7
|14
|BONITZKE, Wendy
|8
|6
|13
|CHIUPKA, Lorna
|8
|6
|14
|PARSONS, Rochelle
|8
|6
|14
|TREMBLAY, Cheryl
|11
|4
|13
|SZEKELY, Annik
|12
|3
|13
|WATSON, Heather
|13
|2
|13
|KRELL, Michelle
|14
|1
|14
Game Schedule for February 25, 2025:
|Ice 1
|Ice 2
|Ice 3
|Ice 4
|6:30 pm
|KRELL
|PARSONS
|MATHIAS
|WATSON
|SWITZER
|SZEKELY
|AMOS
|TREMBLAY
|8:00 pm
|BUSSINEAU
|CHIUPKA
|TAVELLA
|SPENCER
|BONITZKE
|LESCHISHIN
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