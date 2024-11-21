Ladies Curling Standings – November 21

|RANK
|WINS
|G.P.
|BUSSINEAU, Denise
|1
|3
|3
|LESCHISHIN, Barb
|1
|3
|3
|MATHIAS, Danette
|1
|3
|3
|AMOS, Tracy
|4
|2
|3
|CHIUPKA, Lorna
|4
|2
|3
|PARSONS, Rochelle
|4
|2
|3
|SWITZER, Anya
|4
|2
|3
|TAVELLA, Debbie
|8
|1
|2
|TREMBLAY, Cheryl
|8
|1
|3
|WATSON, Heather
|8
|1
|3
|BONITZKE, Wendy
|10
|0
|3
|KRELL, Michelle
|10
|0
|3
|SPENCER, Diane
|10
|0
|3
|SZEKELY, Annik
|10
|0
|2
Game Schedule for November 26, 2024:
|Ice 1
|Ice 2
|Ice 3
|Ice 4
|6:30 pm
|TAVELLA
|PARSONS
|KRELL
|BONITZKE
|SPENCER
|CHIUPKA
|MATHIAS
|BUSINNEAU
|8:00 pm
|AMOS
|TREMBLAY
|SWITZER
|LESCHISHIN
|SZEKELY
|WATSON
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