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Ladies Curling Standings – November 21

RANK WINS G.P.
BUSSINEAU, Denise 1 3 3
LESCHISHIN, Barb 1 3 3
MATHIAS, Danette 1 3 3
AMOS, Tracy 4 2 3
CHIUPKA, Lorna 4 2 3
PARSONS, Rochelle 4 2 3
SWITZER, Anya 4 2 3
TAVELLA, Debbie 8 1 2
TREMBLAY, Cheryl 8 1 3
WATSON, Heather 8 1 3
BONITZKE, Wendy 10 0 3
KRELL, Michelle 10 0 3
SPENCER, Diane 10 0 3
SZEKELY, Annik 10 0 2

Game Schedule for November 26, 2024:

Ice 1 Ice 2 Ice 3 Ice 4
6:30 pm TAVELLA PARSONS KRELL BONITZKE
SPENCER CHIUPKA MATHIAS BUSINNEAU
8:00 pm AMOS TREMBLAY SWITZER
LESCHISHIN SZEKELY WATSON
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