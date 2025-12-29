Breaking News

Highway Closures

Dec 29, 2025 at 04:33

Hwy From To Day Time Closed Open
101 Wawa Chapleau Sunday 20:14
101 Chapleau Foleyet Sunday 21:26
101 Foleyet Timmins Monday 03:52
17 Wawa Batchawna Sunday 20:11
17 Batchawana Heyden
17 Heyden SSM Monday 04:05
17 Wawa White River 21:01
17 White River Manitouwadge Corners Monday 02:04
129 Chapleau Thessalon Sunday 18:55
11 Kapuskasing Matheson Monday 03:19
655 Timmins Driftwood Monday 03:34
144 Timmins Gogama Monday 03:58

 

