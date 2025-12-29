Highway Closures

Dec 29, 2025 at 04:33
|Hwy
|From
|To
|Day
|Time Closed
|Open
|101
|Wawa
|Chapleau
|Sunday
|20:14
|101
|Chapleau
|Foleyet
|Sunday
|21:26
|101
|Foleyet
|Timmins
|Monday
|03:52
|17
|Wawa
|Batchawna
|Sunday
|20:11
|17
|Batchawana
|Heyden
|17
|Heyden
|SSM
|Monday
|04:05
|17
|Wawa
|White River
|21:01
|17
|White River
|Manitouwadge Corners
|Monday
|02:04
|129
|Chapleau
|Thessalon
|Sunday
|18:55
|11
|Kapuskasing
|Matheson
|Monday
|03:19
|655
|Timmins
|Driftwood
|Monday
|03:34
|144
|Timmins
|Gogama
|Monday
|03:58
