Hwy 11 (Kapuskasing to Calstock) CLOSED

Dec 20, 2025 at 10:13
Poor weather conditions on Hwy 11 has closed Highway 11 from Kapuskasing (Clear Lake Road) to Gravel Road – Calvet Twp, Calstock. The highway closure was expanded 9:58 a.m.
Dec 20, 2025 at 09:34
Poor weather and road conditions have closed Hwy 11 between Hearst and Gravel Road, Calstock. The highway was closed at 9:13 a.m.
