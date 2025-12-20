Breaking News

Hwy 11 (Kapuskasing to Calstock) CLOSED

Dec 20, 2025 at 10:13

Poor weather conditions on Hwy 11 has closed Highway 11 from Kapuskasing (Clear Lake Road) to Gravel Road – Calvet Twp, Calstock. The highway closure was expanded 9:58 a.m.

Dec 20, 2025 at 09:34

Poor weather and road conditions have closed Hwy 11 between Hearst and Gravel Road, Calstock. The highway was closed at 9:13 a.m.

Brenda Stockton
