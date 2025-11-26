Hwy 11 (Cochrane and Kapuskasing) CLOSED

Weather conditions have closed Hwy 11 between Cochrane and Kapuskasing.
OPP have posted on social media, “Highway 11 between Western Avenue in Cochrane and Riverside Drive in Kapuskasing is fully closed due to severe weather and poor visibility. Motorists are urged to avoid travel unless absolutely necessary.“
