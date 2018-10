Luc Tessier, prêt pour un nouveau défi!

Comme vous le savez probablement, je me présente comme conseiller au sein du Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario (CSCNO). Vous payez vos taxes au conseil scolaire catholique francophone? Alors vous avez droit de vote lors des élections municipales cet automne. Si vous n’êtes pas certains à quel conseil vos taxes scolaires sont dirigées ou pour effectuer un changement, vous pouvez toujours vérifier auprès de votre municipalité ou en vérifiant auprès de «voterlookup.ca».

Si vous ne me connaissez pas, je suis l’époux de Natalie et père de deux jeunes adultes, Robert et Céline. Après plus de 30 ans dans le domaine de l’éducation à titre d’enseignant et de directeur, soit à l’élémentaire et au secondaire, j’ai pris ma retraite il y presque deux ans. Depuis un an, j’œuvre comme coordonnateur à FormationPLUS, un centre pour l’éducation des adultes à Chapleau. Depuis notre arrivée à Chapleau en 2000, j’ai siégé et je siège encore sur plusieurs comités. Entre autre, le Conseil d’administration de SSCHS ainsi que la Fondation de l’hôpital, le Club Rotary et son tournoi de pêche, le Centre culturel Louis-Hémon, le Club Maria Chapdelaine et j’en passe…

Un poste comme conseiller scolaire me permettrait de m’épanouir davantage et de continuer à faire une différence dans la qualité de l’apprentissage des jeunes dans la région ouest du conseil. Je suis un individu dévoué, déterminé et responsable. N’oubliez pas qu’en oeuvrant dans un milieu scolaire à titre d’enseignant et de directeur pour plus de 30 ans dans de grosses écoles de la région de Sudbury en plus des deux écoles à Chapleau, je suis intimement familier avec les défis en éducation, le fonctionnement des écoles, le fonctionnement et le processus de la prise de décisions au sein du Conseil scolaire du Nouvel-Ontario ainsi que les dossiers ministériels en éducation et comment ceux-ci peuvent impacter nos jeunes. En étant coordonnateur à FormationPLUS, j’ai accès aux rapports concernant les tendances d’emplois dans le nord et autres informations qui peuvent s’avérer utiles lorsque le CSCNO se penche sur la prise de décisions quant à la programmation au secondaire. Et ce, tout dans le but de faire une différence dans la qualité de l’apprentissage des jeunes.

Vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec moi au 705-864-1333. Au plaisir de vous servir pendant le prochain mandat!

Ready for a new challenge!

As you probably know, I am running for the position of French catholic school board trustee (Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario or CSCNO). If you pay your taxes to the French catholic school board, you have a choice to make during this fall’s municipal elections as to who will represent you and the children who attend French separate schools in Wawa and Chapleau.

Our family moved to Chapleau in 2000 when I accepted a position as principal at École secondaire catholique Trillium. After 30 years in education as a teacher and principal at both elementary and secondary schools, I retired almost two years ago. During the last year, I’ve been the adult education coordinator at Formation PLUS, a French adult learning center. Since our arrival in 2000, I‘ve sat and continue to sit on many different boards, clubs and committees: the Hospital Foundation, les Services de santé de Chapleau Health Services as well as the Hospital Quality Care, le Centre culturel Louis-Hémon, le Club Maria Chapdelaine, the Rotary Club of Chapleau and it’s Annual Pike Ice Fishing Derby and the Peace Park Committee to name a few.

A position as school board trustee would allow me to keep making a difference in the French catholic education system, as well as to ensure a quality learning environment for all students in the western region of the CSCNO. Don’t forget that with over 30 years of experience working in a school environment first as a teacher and then as a principal in large schools in the Sudbury area as well as both the elementary and secondary school in Chapleau, I am intimately familiar with the challenges in education, the challenges that schools face in delivering quality education, how schools work, how school boards work and make decisions, as well as Ministry of Education initiatives and how these impact our students. As an adult education coordinator, I have access to reports dealing with employment tendencies in our area and other information that could prove useful when the CSCNO is making decisions about secondary programming. I’ve proven to be a devoted, determined and responsible individual and would like to be your voice at the board level.

Should you have any comments or questions, please do not hesitate to contact me at 705-864-1333. It would be my pleasure to serve you during the next term and perhaps even longer.